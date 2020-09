Parlament spricht 5,9 Millionen – Kanton Bern unterstützt Hochwasserschutzprojekt in Laupen Dank höheren Abflussmengen: Laupen soll künftig besser vor Hochwasser geschützt werden. Dafür hat der Grosse Rat am Donnerstag einem 5,9-Millionen-Kredit zugestimmt.

Ohne den Hochwasserschutz drohen in Laupen Überschwemmungen. Foto: Susanne Keller

Der Kanton Bern wird ein Hochwasserschutz- und Gewässerrevitalisierungsprojekt in Laupen mit 5,9 Millionen Franken unterstützen. Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag diskussionslos und einstimmig einen Kredit in dieser Höhe genehmigt.

Wie die Kantonsregierung in den Grossratsunterlagen schrieb, geht es darum, das Städtchen Laupen vor einem grossen Hochwasser zu schützen. In erster Linie wird das Gerinne der Sense verbreitert, um die Abflusskapazität zu erhöhen, damit im Hochwasserfall mehr Wasser abfliessen kann.

Ohne die geplanten Massnahmen wäre weiterhin mit Überschwemmungen, Ufererosionen und hohen Sachschäden in Laupen zu rechnen, schrieb die Berner Regierung dem Grossen Rat. Die Wasserbauarbeiten sollen im Herbst 2021 beginnen.

Das Projekt ist Teil des Gesamtprojekts «LaUP!en – Verkehrssanierung und städtebauliche Entwicklung Laupen». Dieses sieht ausser Hochwasserschutzmassnahmen an der Sense auch die Sanierung der Kantonsstrasse nach Bösingen FR vor. Zudem soll der Bahnhof Laupen etwas in Richtung Neuenegg verschoben und ausgebaut werden.

Bauherrin dieses Projekts ist Laupen BE in Zusammenarbeit mit Bösingen FR.

SDA/flo