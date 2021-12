Sichere Festtage – Kanton Bern ruft zu breitem Testen auf Damit die Familienfeiern nicht zu Infektionsherden würden, sollten sich Bernerinnen und Berner testen lassen, sagt die kantonale Gesundheitsdirektion. Simon Wälti

Bei Symptomen sollte unbedingt ein PCR-Test gemacht werden. Dabei übernimmt der Bund die Kosten. Foto: Raphael Moser

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) ruft die Bernerinnen und Berner dringlich auf, sich vor Weihnachten testen zu lassen, um während der Festtage die Ansteckungsrate möglichst tief zu halten. Personen, die sich krank fühlten oder leichte Krankheitssymptome zeigten, sollten sich demnach sofort testen lassen und bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation gehen. Vor den Medien in Bern sprach Schnegg von einer «ernsten Situation».

Die Testorte hat der Kanton auf seiner Homepage aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass es beim kantonalen Testzentrum auf dem Bernexpo-Gelände eine Onlineanmeldung braucht. Bei Symptomen sollte unbedingt ein PCR-Test gemacht werden. Dafür übernimmt der Bund die Kosten. Auch bei einer Meldung durch die Swiss-Covid-App oder auf Anweisung eines Arztes gehen die Kosten zulasten des Bundes.

An den Bestimmungen könnte sich bald etwas ändern, hat doch das eidgenössische Parlament im Grundsatz die Wiedereinführung von Gratistests beschlossen. Wann die Änderungen in Kraft treten, ist noch nicht klar.

Höhere Testkapazitäten

Auch Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) sagte an der Medienkonferenz mit Bezug auf die vorgezogenen Weihnachtsferien bei den Volksschulen, es sei wichtig, die zusätzliche Zeit für Tests zu nutzen, um Infektionen erkennen zu können.

Die Gesundheitsdirektion wies ausserdem darauf hin, dass für das «Together we test»-Angebot der Hirslanden-Gruppe neu nicht mehr die Zustimmung des Kantons benötigt wird. Die Gemeinden könnten also das Angebot nutzen, um an Schulen Massentests durchzuführen.

Die Testkapazitäten des Kantons wurden in den vergangenen Wochen ständig erhöht. Zurzeit werden wöchentlich rund 59’000 PCR- und Schnelltests durchgeführt. Hinzu kommt eine nicht bekannte Anzahl Schnelltests, die nicht der Meldepflicht unterliegen und deshalb nicht erfasst werden.

