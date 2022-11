Kantonswechsel von Moutier – Kanton richtet zwei neue Verwaltungszentren im Berner Jura ein Nach dem Wechsel von Moutier zum Kanton Jura wird in Tavannes ein neues Verwaltungszentrum entstehen. In Reconvilier soll ein neues Polizeizentrum gebaut werden.

Das Gebäude der ehemaligen Fabrik Tavannes Machines wird zum Verwaltungsgebäude umgebaut. Es soll langfristig rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Platz bieten. Quelle: Kanton Bern/zvg

Mit dem geplanten Kantonswechsel von Moutier wird der Kanton Bern in Tavannes und Reconvilier zwei neue Verwaltungszentren erstellen. Namentlich in Tavannes sollen jene Dienstellen einziehen, die bis 2026 aus Moutier abziehen müssen.

Der Kanton nutzte die Gelegenheit, die Verwaltung der französischsprachigen Bevölkerung unter die Lupe zu nehmen und neu zu organisieren. Dies tut er im Rahmen des Projekts «Avenir Berne romande».

Neues Polizeizentrum in Reconvilier

Das neue Verwaltungszentrum in Tavannes soll in die Räumlichkeiten der ehemaligen Tavannes Machines einziehen. In Reconvilier ist ein neues Justiz- und Polizeizentrum als Neubau geplant. Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 110 bis 120 Millionen Franken, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte. Die beiden neuen Zentren ergänzen sechs Bestehende im Berner Jura.

Ein Netz von acht Kompetenzzentren im Berner Jura und in Biel soll einen kantonalen Service public bieten. Quelle: Kanton Bern/zvg

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.