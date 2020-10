Bund plant Verkürzung auf 7 Tage – Kanton Bern prescht vor und will die Quarantäne abschaffen Der Bund plant, die Quarantäne für Einreisende aus Risikostaaten zu verkürzen. Deutlich weiter geht der Vorschlag der Berner Gesundheitsdirektion. Jacqueline Büchi

Wer aus einem Risikogebiet einreist, musst heute zehn Tage in Quarantäne. Nun sollen die Regeln gelockert werden. Ennio Leanza/Keystone

Wer die Herbstferien dieses Jahr im Ausland verbringt, muss nach der Heimkehr in die Schweiz mit einiger Wahrscheinlichkeit in Quarantäne. Die meisten Länder in Europa überschreiten inzwischen den Grenzwert des Bundes für Risikoländer – auch die Schweiz selber.