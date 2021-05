Moderna-Dosen unterwegs – Kanton Bern könnte bald neue Impf-Termine aufschalten Wie überall in der Schweiz warten die Impfwilligen im Kanton Bern auf Corona-Impfstoff. Am Samstag soll eine neue Grosslieferung ankommen. Sandra Rutschi

Im Impfzentrum in der Bernexpo-Festhalle dürften demnächst wieder mehr Impfkojen besetzt sein. Foto: Raphael Moser

Wer in den letzten Wochen versucht hat, über die Website des Kantons Bern einen Impftermin zu ergattern, stiess immer wieder auf dieselbe Botschaft: «Es sind keine Termine verfügbar.» Wie überall in der Schweiz wartet man in Bern auf neue Impfstofflieferungen.

Nun hat der Bund solche in Aussicht gestellt: «Am Samstag sollen eine Million Moderna-Impfdosen in der Schweiz eintreffen», sagt Gundekar Giebel, Kommunikationschef der kantonalen Gesundheitsdirektion. Und: Falls diese Lieferung wirklich in diesem Ausmass eintreffe, würden davon rund 100’000 Dosen an den Kanton Bern gehen.