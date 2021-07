Piksen im Minutentakt – Kanton Bern impft neu auch vor Shoppingcentern Gegen Corona kann man sich bald auch bei grossen Einkaufszentren impfen lassen. Der Kanton kündigt zwei erste Aktionen an. Julian Witschi

Das Shoppyland in Schönbühl ist eine der Stationen des Impftrucks. Foto: PD

Nach dem Andrang bis zu den Sommerferien hat die Zahl der Corona-Impfwilligen nachgelassen. Dabei ist erst knapp die Hälfte der Berner Bevölkerung vollständig geimpft. Weil die Leute immer weniger Termine buchen, soll der Impftruck nun zu ihnen kommen.

So wird dieser Lastwagen nach den Sommerferien an die Orte besonders grosser Passantenströme fahren: nämlich jeweils am Samstag vor die grössten Einkaufszentren im Kanton.

Am 21. August ist ein erster solcher Impftag beim Centre Brügg vorgesehen. Vier Wochen später, am 18. September, kann man sich hier die zweite Impfung piksen lassen.

Beim Shoppyland in Schönbühl ist der Impftruck am 28. August und am 25. September im Einsatz. Das sagt der Sprecher der Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, auf Anfrage dieser Zeitung. Voraussichtlich werde es weitere solche Aktionen auch noch an anderen Orten geben.

Ohne Anmeldung

Mit dem Angebot wolle der Kanton die Schwelle für den Gang zum Impfen möglichst tief halten, erklärte Giebel. Ähnliche Angebote gibt es schon in anderen Ländern und im Kanton Aargau bei Filialen von Migros und Coop.

Betrieben wird der Berner Impftruck von mobilen Teams des Kantons. Eine vorgängige Registrierung für die Impfung ist nicht nötig. Es reicht, einen Ausweis (ID, Pass) und die Krankenkassenkarte mitzubringen.Der Impftruck sei für eine grosse Kapazität gerüstet. «Wir rechnen mit 50 bis 60 Impfungen pro Stunde», sagt Giebel.

Impfzentren schliessen

Da die Nachfrage nach Impfungen allgemein rückläufig ist, wurde nach Informationen dieser Zeitung in stationären Impfzentren Personal reduziert. Bereits angekündigt hat der Kanton, dass Ende August sieben Impfzentren geschlossen werden, nämlich: Bern Wankdorf und Bernexpo, Tavannes, Interlaken, Burgdorf, Langenthal und Langnau. Die Impfzentren in Biel und Thun gehen Ende September zu.

Bis auf weiteres geöffnet bleibt das Impfzentrum Bern Insel. Auch in den Spitälern, in Arztpraxen und Apotheken wird weiterhin geimpft. Die Gesamtkapazität werde aber deutlich sinken. Die Berner Gesundheitsdirektion empfiehlt, sich bis spätestens Herbst 2021 impfen zu lassen, damit die nationalen Massnahmen vollständig aufgehoben werden können.

Contact-Tracing bleibt bereit

Es ist für den Kanton auch zu früh, um die Ressourcen für die Kontaktverfolgung zu stutzen. Dagegen hat der Aargau angekündigt, die Zahl der Contact-Tracer von 140 auf 40 bis 80 zusammenzustreichen. Trotz der Verbreitung der neuen Virusmutation und der Sorge vor einer neuen Welle im Herbst.

Im Kanton Bern wird das Contact-Tracing mit seinen rund 200 Beschäftigten vorläufig nicht abgebaut. Denn Testen und Tracen seien Schlüsselfunktionen bei der Bekämpfung von Ausbrüchen: «Da wir im Herbst einen Anstieg der Fallzahlen erwarten, wäre es nicht sinnvoll, das Contact-Tracing jetzt zu reduzieren», sagte Giebel. Da die Fallzahlen zurzeit gering sind, helfen diese Fachkräfte momentan bei der Bewältigung anderer Aufgaben wegen der Pandemie. Zum Beispiel bei Korrekturen von Impfzertifikaten, bei der Hotline oder in der Administration.

