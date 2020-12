Für infizierte Skigäste – Kanton Bern erwägt, Hotels zu Corona-Lazaretten zu machen Der Bundesrat hat sie in die Pflicht genommen, und die Wintersportkantone handeln. Aktuell wälzen sie Massnahmen, um nicht zum zweiten Ischgl zu werden. Konrad Staehelin

Gibt es in Gstaad bald ein Hotel Corona? Blick auf das Hotel Alpina (links) und das Hotel Palace (rechts). Foto: Keystone / Peter Schneider

Die intensive Skiwoche in den Bergen geht zu Ende, man ist müde, hat einen Husten, vielleicht sogar leicht Fieber. Die übliche Reaktion der meisten wäre: So schnell wie möglich nach Hause fahren, um sich dort auszukurieren. In Corona-Zeiten ist das allerdings problematisch – zumindest dann, wenn man nicht allein im Auto fahren kann: Hat man Mitfahrer im Auto, steckt man sie durch die Nähe möglicherweise an. Und ein hustender potenziell Infizierter sollte sich auch nicht stundenlang in ein öffentliches Verkehrsmittel setzen. Er könnte das Virus an zahlreiche andere Passagiere weitergeben.