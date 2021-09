Archiv der Frauenbewegung – Kanton Bern erhöht Beitrag an Gosteli-Stiftung Der Grosse Rat spricht sich deutlich dafür aus, das Gosteli-Archiv künftig mit 450’000 statt 100’000 Franken jährlich zu unterstützen.

Grund zur Freude für Silvia Bühler, die Leiterin des Gosteli-Archivs: Die Stiftung erhält Rückendeckung vom Kantonsparlament. Foto: Raphael Moser

Der Kanton Bern erhöht seine Beiträge an die Gosteli-Stiftung für die Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz. Sie steigen von bisher 100'000 Franken pro Jahr auf 450'000 Franken. Das hat der bernische Grosse Rat entschieden.

Er nahm am Dienstag sehr klar, nämlich mit 141 zu 6 Stimmen bei 7 Enthaltungen, eine Finanzmotion an, deren Urheberinnen und Urheber die Erhöhung verlangten. Der Vorstoss war von Parlamentsmitgliedern verschiedener Parteien eingereicht worden.

Mit dem zusätzlichen Geld will die Trägerstiftung das Gosteli-Archiv mit Sitz in Worblaufen (Gemeinde Ittigen) weiterentwickeln. Im vergangenen respektive Anfang dieses Jahres beschlossen die eidgenössischen Räte, dass der Bund in den nächsten vier Jahren insgesamt 2,2 Millionen Franken für das Archiv bereitstellt.

