Erneuerung nach fünf Jahren – Kanton Bern aktualisiert Liste der lebendigen Traditionen Neue Berner Bräuche gesucht: Der Kanton überarbeitet seine Traditionsliste, auf der aktuell etwa das Aareschwimmen oder das Inferno-Rennen in Mürren stehen.

Zwei lebendige Berner Traditionen auf einem Bild: Das Holzschnitzen in Brienz und der Kult um das Berner Wappentier, den Bär. (Archivbild) Foto: Keystone

Fünf Jahre nach der letzten Aktualisierung will der Kanton Bern seine Liste der lebendigen Traditionen erneuern. Nicht mehr gepflegte Traditionen sollen aus der Liste gelöscht, neue Bräuche aufgenommen werden. Bis Ende November können dem Kanton neue Traditionen gemeldet werden.

Dazu aufgerufen sind laut einer Mitteilung der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) vom Montag die Trägerinnen und Träger der Berner Bräuche und Traditionen. Auf ihren Angaben basiert die auf der Internetseite des Kantons Bern zu findende Liste.

Gruppen, Vereine und Verbände sollen die Beschreibungen ihrer Traditionen überprüfen und dem Kanton Bern Anpassungswünsche melden. Mehrere Dutzend Traditionen und Bräuche enthält die Liste – vom Aareschwimmen in der Stadt Bern über das Inferno-Rennen in Mürren bis hin zum Spiel der Zither im Emmental-Oberaargau.

Nach der Überprüfung der kantonalen Bräuche und Traditionen wird der Kanton Bern dem Bundesamt für Kultur auch Vorschläge für Neueintragungen in der nationalen Liste der lebendigen Traditionen machen. Auf diese Liste haben es bisher 26 bernische Traditionen geschafft, so etwa auch Biels Zweisprachigkeit, die Holzschnitzerei in Brienz und Berns Kult um sein Wappentier, den Bären.

Im Herbst 2023 werden beide aktualisierten Listen veröffentlicht. Die Überprüfung der nationalen Liste bildete den Anlass für den Kanton Bern, seine Liste zu aktualisieren. Diese Berner Liste ist laut BKD kein flächendeckendes Inventar und hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

sda/sih

