Patrick Mahomes mit Spitzenleistung – Kansas City Chiefs gewinnen spektakulären Super Bowl Die Kansas City Chiefs haben zum dritten Mal den Super Bowl gewonnen.

1 / 2 Patrick Mahomes ist der erste Profi seit 1999, der in einer Saison den Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat. IMAGO/USA TODAY Network

Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die Philadelphia Eagles im hochklassigen Finale um den Titel der National Football League am Sonntag (Ortszeit) in Glendale mit 38:35. Die Chiefs holten dabei einen zwischenzeitlichen Rückstand von zehn Punkten zur Halbzeit auf und erzielten die entscheidenden drei Punkte per Field Goal kurz vor Schluss.

Der starke Mahomes warf vor 67’827 Zuschauern drei Touchdown-Pässe und für einen Raumgewinn von insgesamt 182 Yards. Der 27-Jährige war vergangene Woche als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet worden und ist nun der erste Profi seit 1999, der in einer Saison den Super Bowl und den MVP-Titel gewonnen hat.

Die Chiefs hatten die Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970 und 2020 gewonnen. Für die Eagles bleibt es beim bislang einzigen Super-Bowl-Triumph im Jahr 2018.

DPA/sys

