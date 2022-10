Hoffotograf des Pop- und Rock-Adels – Kannibalen essen keine Angsthasen Er fotografierte Menschenfresser, Freddy Mercury und Cowboys. Jetzt ist er Entwicklungshelfer. Der weltberühmte Fotograf Hannes Schmid kam für eine Radiosendung nach Bern. Martin Burkhalter

Mit dem Marlboro-Cowboy hat Hannes Schmid eines der prägendsten Motive der Werbegeschichte geschaffen. Foto: Hannes Schmid

Ja, er ist jener Fotograf, der mit seinen Marlboro-Man- und Cowboy-Bildern ein Symbol für den American Way of Life geschaffen hat. Das ist aber nur ein Teil dieses Lebens eines Getriebenen. Hannes Schmid – heute 75 Jahre alt – hat ein so volles Leben geführt, da bräuchten andere zwei oder gar drei.