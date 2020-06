Der Leader aus Bern will vorlegen

Für YB geht es am heutigen Abend darum, im Meisterrennen wieder vorzulegen und die Konkurrenz so unter Druck zu setzen. Am vergangenen Samstag funktionierte dies bestens: Nach der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Schlusslicht Thun folgte die Reaktion gegen Neuchâtel Xamax. Gleich mit 6:0 schickte YB die Neuenburger wieder nach Hause und übernahm so dank der besseren Tordifferenz auch wieder die Tabellenführung.

Gleichwohl dürfte es kein leichtes Unterfangen werden für die Berner, heute Abend einen Dreier einzufahren. YB zeigte sich in den letzten Super-League-Runden nämlich ungewohnt "auswärts-schwach". Aus den letzten sechs Auswärtsspielen der Meisterschaft resultierten nur gerade zwei Punkte. Zu wenig für eine Mannschaft, die um den Titel spielt.