Bald gehts los

Die Spieler stehen auf dem Platz, die Schals sind in der Luft, die Ostkurve brennt – es kann hier also in Kürze los gehen. Zuerst werden aber noch zwei YB-Spieler verabschiedet: Cédric Zesiger, der per Ende Saison zu Wolfsburg wechselt. Und Kevin Rüegg, er geht zurück nach Verona.