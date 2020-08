Um 18.15 Uhr gehts los

Der Thun-Fan leidet, der Vaduz-Fan hofft und der neutrale Fussballkenner schnalzt hoffentlich mit der Zunge. Die Ausgangslage für das Barrage-Rückspiel ist prickelnd. Favorit Thun geht mit einer 0:2-Hypothek in den Kampf um den letzten Super-League-Platz. Die Berner Oberländer sind damit stark gefordert, sie müssen offensiv etwas zeigen und dürfen defensiv nicht mehr so patzern, wie am Freitag in Vaduz, wo zwei Aussetzer zu den beiden Gegentoren geführt haben. Willkommen zum Liveticker, willkommen zum Abend der Entscheidung. Um 18.15 Uhr gehts los, bis dann erhalten sie noch ein paar Informationen zum Spiel.