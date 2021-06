Vor der Abstimmung in Signau – Kann sich das «Schlafdorf» diesen Weckruf leisten? Das Stimmvolk soll entscheiden, ob der Gemeinderat beim Campus-Projekt eine grössere Sporthalle überhaupt in Betracht ziehen soll. Susanne Graf

Es fiel noch Schnee, als der Gemeinderat die weitere Planung für den Campus einstellte. Visualisierung: Itten Brechbühl

Bis in drei Jahren sollte in Signau neuer Schulraum mitsamt einer neuen Sporthalle bezugsbereit sein. So war es im Projekt Campus Signau 2024 einmal vorgesehen. Aber seit ein paar Monaten ruhen die Planungsarbeiten. Der Gemeinderat musste sie einstellen, weil ein Begehren des Unihockey-Clubs Schüpbach dazwischenkam.

Der Verein will, dass nicht bloss eine einfache, sondern auch eine Doppelturnhalle geplant wird. 103 Stimmberechtigte haben eine entsprechende Gemeindeinitiative unterschrieben, weshalb das Volk nun am 13. Juni an die Urne gerufen wird.