Leserreaktionen – «Kann mir nicht vorstellen, dass die Königin rassistisch denkt» Leserinnen und Leser äussern sich hier zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass die Vorwürfe von Meghan an das Königshaus eine PR-Show sind.

Ein Leser findet den Rassismus-Vorwurf an das britische Königshause eine Seifenoper, inszeniert durch die Boulevardpresse.

Zum Interview mit Adelsexpertin und Journalistin Julia Melchior

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Königin Elizabeth II., Prinz Charles oder Prinz William rassistisch denken. Die Anschuldigungen, die Meghan vorbrachte, dass über die mögliche Hautfarbe ihres Sohnes vor dessen Geburt gesprochen worden sei, sind ihr angeblich zugetragen worden. Und wer ihr dies mitteilte, das wollte sie nicht bekannt geben. Wie kann man aus der Frage nach der Hautfarbe eines ungeborenen Kindes auf Rassismus schliessen? Für mich ist das Ganze ein Hornberger Schiessen, eine Seifenoper, inszeniert durch die Boulevardpresse mit der Absicht: Generieren von einigen Millionen Franken. Ruedi Studer, Niederscherli

Zu «Sie kämpft gegen die Maskenpflicht für Kinder»

Einmal mehr machen Erwachsene ein Problem aus etwas, das für die meisten Kinder keines ist. Ich erlebe Schülerinnen und Schüler, die ihre Masken tragen – ebenso wenig begeistert wie ich, aber weil es der schwierigen Situation geschuldet ist. Meine Enkelinnen ziehen sich ihre Masken über, wenn wir uns in Wohnräumen zusammen aufhalten. Damit ist eine einigermassen sichere Begegnung zwischen Grosseltern und Enkelkindern wieder möglich – solange wir nicht geimpft sind. Es ist an uns Erwachsenen, den Kindern in dieser schwierigen Zeit wichtige Werte zu vermitteln wie Achtsamkeit gegenüber dem Anderen zeigen, Verantwortung übernehmen und sich als Teil eines Ganzen sehen. Wenn wir aber andauernd von «etwas aufzwingen» und «persönlicher Freiheit von Kindern und Jugendlichen» daherreden, dann fördern wir damit nur eine Ichbezogenheit und Ellbogenmentalität. Wollen wir eine solche Gesellschaft? Hansjürg Sieber, Bern

Zu «250 Personen protestieren auf Berns Strassen gegen Burkaverbot»

Die Beschlüsse von Bundesrat und kantonalen Behörden sind oft schwer verständlich. Beispiel: Handwerker mussten mittags in der Kälte ausharren, Erotikbetriebe blieben offen. Die Corona-Fallzahlen stagnieren oder steigen wieder. Als Laie orte ich die Gründe ganz woanders als die Behördenmitglieder. Landesweit finden Demonstrationen statt, angeblich teils ohne Abstand und Schutzmasken. Obwohl in diesen Anzahlen verboten, werden die Umzüge von der Polizei sogar noch begleitet. Hat das Virus während der Demo ein befristetes Ansteckungsverbot? Die Schuld möchte ich aber keineswegs den Polizisten zuschieben. Die wirklich Schuldigen sitzen in den Amtsstuben. Das oft und gern verwendete Modewort «verhältnismässig» darf nicht auch noch in dieser Sache missbraucht werden. Demos sind im Keime zu ersticken, Unbelehrbare haben, wie vorgesehen, einen finanziellen Beitrag zur leichten Senkung der hohen Kosten zu leisten. Peter Wasem, Bern

Zum Interview mit Walter Steinmann, ehemaliger Direktor des Bundesamts für Energie

Unglaublich, wie unflexibel und besserwisserisch Walter Steinmann den Ausstieg aus der Kernenergie verteidigt. Namhafte Fachleute sind der Meinung, dass die angestrebte Energiewende ohne Kernkraftwerke nicht zu schaffen ist. Der Ausstieg verbaut auch alle Optionen zur Weiterentwicklung von KKW. Die Lösungsvorschläge von Walter Steinmann überzeugen nicht. Speicherkraftwerke werden heute schon «flexibel» bewirtschaftet. Die angesprochenen «Speicherlösungen» existieren heute schlicht und einfach nicht. Also ist der überstürzte Ausstieg eine Fahrt in die Sackgasse, die uns dereinst sehr teuer zu stehen kommen wird. Adrian Junker, Enggistein