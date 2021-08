Emmentalisches Schwingfest - Kann Matthias Aeschbacher seine Siegesserie fortsetzen?

Die Ausgangslage

Drei Gauverbandsfeste wurden dieses Jahr im Bernbiet durchgeführt, dreimal ohne Publikum, und dreimal hiess der Sieger Matthias Aeschbacher.

Ob der Schwinger aus Rüegsauschachen am Sonntag just bei seinem Heimfest, dem Emmentalischen, diese beeindruckende Serie fortsetzen wird? Aeschbacher trifft im ersten Gang auf Bernhard Kämpf, den Co-Gewinner am Oberländischen. In einer weiteren Spitzenpaarung unter Kranzfestsiegern 2021 trifft Schwingerkönig Kilian Wenger auf den Oberaargauer Remo Käser. Prominenter Abwesender ist Joel Wicki. Der 24-jährige Sörenberger musste seine Zusage wegen einer Knieverletzung zurückziehen.

Ein Umstand wird das Emmentalische mit Sicherheit von den anderen Gauverbandsfesten unterscheiden: 1000 Zuschauer dürfen die Kämpfe vor Ort im Kemmeriboden erleben. Nebst Ehrengästen, Sponsoren und Gönnern blieben rund 600 Tickets übrig. Diese wurden an die aktiven Schwinger verteilt. Für den Einlass wird ein Covid-Zertifikat benötigt. (rek)