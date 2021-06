Auf 52 Strassen – Warum sich in Konolfingen kaum jemand gegen Tempo 30 Der Gemeinderat von Konolfingen will auf 52 Strassen Tempo 30 einführen. Das Verwunderliche: Bisher hat sich noch kaum jemand dagegen gewehrt. Benjamin Lauener

Konolfingen ist gewachsen, nun soll grossräumig Tempo 30 eingeführt werden. Foto: Nicole Philipp

Gemeinderatspräsident Heinz Suter haucht das Wort ins Telefon: «Nüt.» Die Frage, auf die er antwortet: Gab es grossen Widerstand gegen die vom Gemeinderat beschlossene Einführung von Tempo 30?

Offenbar nicht. Das überrascht. In vielen – vor allem ländlich geprägten – Gemeinden sorgt die mögliche Einführung von Tempo 30 für Diskussionen. Zum Beispiel in Kiesen, wo sich die Bevölkerung vor einigen Jahren gegen die Temporeduktion im Dorfkern aussprach. Heute liegt die Tempolimite dort innerorts bei 40 Stundenkilometern.

Kaum Bau-Massnahmen

In Konolfingen ist es eher umgekehrt. In einer Umfrage begrüsste ein Grossteil der Bevölkerung die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit in den Quartieren. Mehr noch: «Einige fragten uns sogar, warum in ihrem Quartier nicht auch Tempo 30 eingeführt wird», sagt Heinz Suter. Auch während der Mitwirkung gingen hauptsächlich Eingaben ein, die das neue Tempo-Regime unterstützten. Und dies, obwohl es sehr viele Strassen betreffen wird. 52 Strassen sind im Anzeiger publiziert worden, bei denen die neue Höchstgeschwindigkeit eingeführt werden soll. Jedoch gelte schon heute in den meisten Quartieren bereits Tempo 40.