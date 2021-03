Beratungshotline zu Steuern – «Kann ich Krankheitskosten der Zöliakie von den Steuern abziehen?» Die Steuer-Hotline dieser Zeitung wurde rege genutzt. Die Fragen drehten sich um Schenkungen, Erbschaften und um steuerrechtliche Folgen von Umzügen. Hier einige Antworten. Rahel Guggisberg

Wer Krankheiten hat, kann die Kosten in der Steuererklärung geltend machen. Abzugsfähig sind Beträge, die fünf Prozent des Reineinkommens übersteigen. Getty Images/Maskot

Ich habe festgestellt, dass ich letztes Jahr wegen eines Fehlers von mir zu viel Einkommen in der Steuererklärung angegeben habe. Kann ich das noch korrigieren?

Eine Korrektur ist nur möglich, solange ihre Veranlagung noch nicht rechtskräftig ist. Rechtskräftig ist diese dann, wenn nach Eröffnung die 30-tägige Einsprachefrist nicht genutzt wurde. Da Sie Ihre definitive Veranlagung bereits erhalten haben und die Frist ohne Einspruch in Kraft getreten ist, können Sie in Ihrem Fall leider nichts mehr tun.

Ich habe auf dem Bau einen schweren Unfall gemacht. Ich bin deswegen so stark geschädigt, dass ich die Folgen des Unfalls voraussichtlich während des ganzen Lebens spüren werde. Ich erhalte nun eine monatliche Rente und habe eine Integritätsentschädigung von 100’000 Franken erhalten. Muss ich diese versteuern?

Die monatlich ausgerichtete Rente müssen Sie als Einkommen in Ihrer Steuererklärung angeben. Die Integritätsentschädigung von 100'000 Franken ist aber wie auch Genugtuungszahlungen von der Steuer befreit. Sie können diese entsprechend im Formular 2 als steuerfreies Einkommen deklarieren. So ist auch der Vermögensnachweis sichergestellt.

Ich bin zuckerkrank und leide an Zöliakie, das ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen Gluten. Kann ich Kosten für meine Krankheit abziehen?

In der Steuererklärung dürfen sämtliche Krankheits- und Unfallkosten deklariert werden, welche Ihnen im Steuerjahr in Rechnung gestellt wurden und nicht von der Krankenkasse oder anderen übernommen wurden. Zu diesen gehören auch die Franchise der Krankenkasse oder die Selbstbehalte in den Arztrechnungen. Auch Folgekosten einer Krankheit wie Mehrkosten für Ernährungsumstellungen wie eine Diät sind abziehbar.

Bei der Zöliakie können Sie anstelle der einzelnen effektiven Kosten eine Pauschale von 2500 pro Jahr abziehen. Diese Kosten sind somit in Formular 5, Ziffer 5.4 einzugeben. Allenfalls empfiehlt sich, auch noch eine ärztliche Bescheinigung beizulegen. Abzugsfähig sind nur jene Kosten, die 5 Prozent des Reineinkommens übersteigen. Listen Sie alle Krankheitskosten auf – die Steuerverwaltung wird den Abzug selber berechnen und Ihnen mit der ausführlichen Veranlagungsverfügung eröffnen.

Ich habe meine Liegenschaft meinem Sohn geschenkt, mir aber das Wohnrecht vorbehalten. Wie muss ich dies steuerlich abbilden?

Die Schenkung der Wohnung deklarieren Sie im Formular 8. Sie als Wohnrechtsberechtigter geben den Eigenmietwert an, Ihr Sohn den amtlichen Wert, Letzteres jedoch mit einem Abzug, weil die Liegenschaft mit dem Wohnrecht weniger Wert hat.

Mein Vater ist im November 2020 gestorben. Die Erbschaft ist noch nicht verteilt. Wie muss ich meinen Erbanteil deklarieren?

Für die unverteilte Erbschaft füllen Sie im Kanton Bern für die Erbengemeinschaft eine eigenständige Steuererklärung aus. Darin deklarieren Sie das Nachlassvermögen sowie die Erben mit den jeweiligen Erbquoten. Die sich aus diesen Steuerformularen ergebenden Faktoren überträgt dann jeder einzelne Erbe in seine eigene Steuererklärung (Formular 8).

Kann ich bei der Liegenschaft die Kosten für Stromverbrauch als Betriebskosten abziehen?

Nein, das geht nicht. Es handelt sich nämlich beim Stromverbrauch um Lebenshaltungskosten wie Mietkosten, und Sie können diese nicht absetzen.

Ich habe eine eigene Wohnung und führe den Haushalt. Neu lebt mein Lebenspartner bei mir. Darf ich weiterhin den Abzug für Alleinstehende mit eigenem Haushalt geltend machen?

Nein. Personen, die mit Ihrem Lebenspartner zusammen leben, steht dieser Abzug nicht zu. Der Abzug kann von Personen geltend gemacht werden, die allein einen eigenen Haushalt führen oder wenn Sie mit eigenen Kindern oder unterstützungsbedürftigen, erwerbsunfähigen Menschen zusammenleben. Das sind zum Beispiel geistig Behinderte.

Ich bin im Dezember 2020 vom Kanton Freiburg in den Kanton Bern gezogen. Für den Lohn bezahle ich ja deshalb das ganze Jahr Steuern im Kanton Bern. Wie ist es mit den Kapitalleistungen aus der Vorsorge?

Die Kapitalleistungen aus Vorsorge werden getrennt vom übrigen Einkommen besteuert. Sie sind in dem Kanton steuerbar, in welchem Sie bei Erhalt der Kapitalleistung Wohnsitz hatten, also im Kanton Freiburg.

Letztes Jahr bin ich von Zürich in den Kanton Bern gezogen. In Zürich vermiete ich aber nun mein bisheriges Haus. Wo zahle ich nun Steuern für dieses Haus?

Die Liegenschaft wie auch die Einkünfte daraus werden im Rahmen einer interkantonalen Steuerausscheidung dem Kanton Zürich zugeteilt. Dies erfolgt im Rahmen der Veranlagung durch den Kanton Bern, und Sie erhalten mit der definitiven Veranlagung diese Ausscheidung. Der Kanton Zürich wird für seinen Anteil entsprechend direkt eine Steuerrechnung für die Kantons- und Gemeindesteuern zustellen. Die direkte Bundessteuer ist im Kanton Bern geschuldet.

Im Steuerausweis meiner Bank ist nur ein Teil meiner effektiv bezahlten Bankgebühren aufgeführt. Ist dies korrekt oder kann ich auch die übrigen von mir bezahlten Bankgebühren in der Steuererklärung abziehen?

Es können nicht sämtliche Kosten steuerlich abgezogen werden. Kosten für die Aufbewahrung von Vermögenswerten können grundsätzlich steuerlich geltend gemacht werden. Hierzu gehören beispielsweise Kontoführungs- und Depotgebühren. Nicht abziehbar sind jedoch Vermögensverwaltungs- und Transaktionskosten. Hierzu gehören zum Beispiel die Gebühren für ein aktives Depotmanagement durch die Bank, die Kosten bei Erwerb und Veräusserung von Wertschriften sowie Provisionen. Basierend auf dieser Unterscheidung sollten im Steuerausweis der Bank nur die abziehbaren Kosten als solche aufgeführt sein, welche Sie in Ihrer Steuererklärung entsprechend geltend machen können.

Der amtliche Wert der Häuser wurde letztes Jahr im Kanton Bern neu bemessen. Ich bin damit nicht einverstanden und habe Einsprache erhoben. Wie muss ich das in der Steuererklärung vermerken?

Im Normalfall ist der neue amtliche Wert der Liegenschaft in der Steuererklärung bereits vorerfasst. Solange die Einsprache nicht entschieden ist, wird die Steuerverwaltung zuwarten und keine definitive Veranlagung des offenen Steuerjahres vornehmen. Wenn Ihr amtlicher Wert im Rahmen des Einspracheverfahrens oder eines darauf folgenden Rechtsmittelverfahrens schliesslich nach unten korrigiert wird, so wird der Wert in Ihrer Veranlagung automatisch entsprechend angepasst.

Ich habe vergessen, meine Steuererklärung auszufüllen. Nun wurde ich letzte Woche von der Steuerverwaltung nach Ermessen veranlagt. Damit bin ich nicht einverstanden, weil ich nicht so viel verdient habe. Kann ich etwas dagegen unternehmen?

Sie haben die Möglichkeit, innert 30 Tagen nach Zustellung der Ermessensveranlagung Einsprache zu erheben. Die können die Ermessensveranlagung aber nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit anfechten. Um dies zu belegen, ist zu empfehlen, mit der Einsprache doch noch eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung inklusive Beilagen auszufüllen und nachzureichen.