Vor dem Start

Am Samstag machte das Wetter den Organisatoren in Kitzbühel einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag ist dies nicht der Fall, die zweite Abfahrt kann ausgetragen werden. Beat Feuz, dem am Freitag der langersehnte Sieg auf der Streif gelang, wird das Rennen mit Startnummer 9 in Angriff nehmen. Marco Odermatt trägt die 16, Carlo Janka die 17. Ralph Weber kommt mit Startnummer 29, Gilles Roulin hat die 31.