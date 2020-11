Gemeinderat Mühleberg – Kann die SVP ihre Stellung sichern? In Mühleberg gehören vier von sieben Ratssitzen der SVP, nur die SP könnte ihr gefährlich werden. Wirklich wichtig sei der Parteienkampf aber nicht. Sheila Matti

Ist bereits als Präsident still gewählt: René Maire (SVP) vor dem Wahrzeichen der Gemeinde, dem mittlerweile stillgelegten Atomkraftwerk, aufgenommen im Dezember 2019. Foto: Raphael Moser

Bürgerlich dominiert. So gilt die Devise in Mühlenberg schon seit Jahrzehnten. Vier Sitze für die SVP, die restlichen drei teilen sich FDP, BDP und SP. Doch das Bollwerk bröckelt: Vor vier Jahren fehlten der Sozialdemokratischen Partei nur wenige Stimmen für den zweiten Sitz. Am 29. November wird erneut gewählt.

Zumindest was die Sitzverteilung im Gemeinderat anbelangt, könnte sich also etwas ändern. Was bestehen bleibt, ist René Maire als Präsident: Dieser ist unbestritten und bereits still gewählt. Wird er auch in den Gemeinderat gewählt – was kaum zu bezweifeln ist – darf das Zugpferd der SVP seine letzte Amtszeit antreten.