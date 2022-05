Körpereigene Angriffe – Kann die Corona-Impfung Autoimmun­erkrankungen auslösen? Fallberichte, wonach Menschen nach einer Covid-Erkrankung oder nach der Impfung an einem Autoimmunleiden erkranken, häufen sich. Das sagen Fachleute dazu. Nik Walter Anke Fossgreen

Ein Long-Covid-Patient macht ein Atemtraining in einer Rehaklinik in Deutschland. Möglicherweise spielen autoimmune Prozesse bei den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung eine Rolle. Foto: Keystone

Melanie S. (Name der Redaktion bekannt) leidet seit rund zehn Jahren an Schuppenflechte, einer relativ häufigen Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem körpereigene Gewebe und Zellen angreift. Nach der zweiten Covid-Impfung flammte der Hautausschlag, der sich bei ihr vor allem an den Handflächen und Fusssohlen manifestiert, auf, noch stärker dann nach dem Booster und nochmals, nachdem sie auch noch an Covid erkrankt war. «Es beisst, es kratzt, die Haut reisst ein, es ist wirklich schmerzhaft», sagt die 49-Jährige. Seit etwa einem Monat hat sich der Ausschlag «zum Glück» wieder beruhigt, die Entzündung ist zurückgegangen.