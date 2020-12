Die weiteren Resultate im Überblick

Langnau weiter am Drücker: Auch nach vierzig Minuten dominieren die Emmentaler in einem strafenreichen Spiel die Stadtberner 1:0.

Ausgeglichenes Spiel in Davos: In der 21. Minute bringt Thorell den EVZ in Führung. Kurz nach Spielhälfte können die Davoser reagieren. Palushaj trifft zum 1:1. Dabei bleibt es bis zur zweiten Pause.