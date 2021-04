Was für ein erstes Drittel! Den Fans in der Postfinance Arena ist wahrhaftig etwas geboten worden. Nach dem Führungstreffer von Yannick Zehnder nach gut einer Minute schien es gut auszusehen für den EV Zug. Doch bereits in der 6 Minute gelang ausgerechnet Neuzuzug Eero Elo der Ausgleich in Überzahl. Danach ging es Schlag auf Schlag bis zur 3:1-Führung für das Team von Mario Kogler. Zug muss sich etwas einfallen lassen, um die Partie noch zu seinen Gunsten zu drehen.