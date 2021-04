Der Gegner

Den Qualifikationssieger EV Zug und den SC Bern trennten nach der Qualifikation 63 Punkte. Die Innerschweizer streben seit Jahren nach dem Titel, 2019 wechselte Leonardo Genoni zu den ambitionierten Zugern. So lastet auch ein gewisser Druck auf dem Qualifikationssieger, bei dem auch heute Raphael Diaz und Yannick-Lennart Albrecht fehlen. Nur sechs Verteidiger stehen Zug-Coach Dan Tangnes zur Verfügung. Bern hingegen kann zu Hause in der PostFinance befreit aufspielen. In fünf Minuten geht es los. Erwartet wird eine intensiv geführte Partie.