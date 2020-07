Das Drängen auf Wiedergutmachung

Beiden Teams läuft es in letzter Zeit nicht wie gewünscht. Luzern verlor die letzten vier Spiele allesamt, Zürich gar die letzten fünf. Die Luzerner wie auch die Zürcher haben sich zuletzt sehr abschlussschwach und in der Verteidigung anfällig. Luzern liegt zurzeit auf Rang 5 mit 42 Punkten, dicht gefolgt vom heutigen Gegner Zürich. Beide Teams waren in guter Position, um es zumindest in die Europa League zu schaffen, haben sich aber jegliche Chancen darauf verspielt. Nun ist das Ziel, zum Saisonende den Tritt wieder zu finden, mit einem positiven Gefühl in die letzte Runde zu gehen und den eigenen Fans eine gute Vorstellung zu geben.