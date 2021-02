22. Runde in der Super League

Hallo und herzlich willkommen zur 22. Runde in der Super League. Den Auftakt machen am am Samstag Servette und der FC Zürich, die sich in Genf gegenüberstehen.

Am Abend kommt es dann zur interessanten Affiche zwischen St. Gallen und Basel, am Sonntag begegnen sich Lausanne und Lugano, Luzern und YB sowie Sion und Vaduz.

Die Übersicht in der Liga ist ja zuletzt etwas einfacher geworden — erstmals seit Wochen haben alle Teams gleich viele Spiele.