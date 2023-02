Beide Trainer haben einen Bezug zum Gegner. Lustrinelli stürmte in seiner Aktivzeit kurz für YB, Wicky absolvierte im Rahmen eines Lehrgangs ein Praktikum in Thun. Er unterstützte den damaligen U-21-Coach Martin Schmidt, seinen Freund aus dem Wallis, der inzwischen in der Bundesliga eine bemerkenswerte Karriere hinlegt und aktuell als Mainz' Sportchef fungiert.