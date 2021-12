Super League live: Basel – Lugano – 0:0 zur Halbzeit– die Muttenzerkurve hat das Stadion verlassen

Pausenfazit: Der FCB tut sich schwer

Zwischen dem FCB und Lausanne steht es nach den ersten 45 Minuten 0:0. Die Basler taten sich zu Beginn der Partie sehr schwer und fanden kaum Lücken in der Lausanne-Defensive. Doch die Basler steigerten sich in der Folge und kamen durch Millar und Cabral zu guten Gelegenheiten. Allzu viele solcher Chancen dürfte der FCB wohl nicht erhalten. Den die Waadtländer halten gut dagegen und stehen in der Abwehr bisher sehr solide. In der zweiten Hälfte muss das Team von Trainer Patrick Rahmen vor dem Tor effizienter werden, will man die drei Punkte holen und am Leader FCZ dranbleiben.