Corona und Arbeitsrecht – Kann der Chef verlangen, dass die Impfung in der Freizeit stattfindet? Ob sich Angestellte während der Arbeistzeit impfen gehen dürfen, hängt von ihrem Vertrag ab – und davon, wer die Spritze setzt. Wie es Grossfirmen regeln und was der Experte rät. Bernhard Kislig , Holger Alich

Wenn der Termin nur während der Arbeitszeit wahrgenommen werden kann, müssen Angestellte dafür keine Freizeit opfern: Frau in Hamburg erhält die Corona-Impfung. Foto: Markus Scholz (Keystone)

Nach den Risikogruppen wird das Impfen nun für breite Bevölkerungsgruppen zum Thema. Für Arbeitgeber und ihre Angestellten stellen sich damit auch arbeitsrechtliche Fragen: Ob die Covid-19-Impfung während der Arbeit stattfinden darf oder zwingend in die Freizeit gelegt werden muss, lässt sich nicht einheitlich beantworten.

Für Angestellte von privatwirtschaftlichen Unternehmen verweist Roger Rudolph, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Zürich, auf Artikel 329 des Obligationenrechts. Dieser sieht vor, dass Angestellte die notwendige Freizeit erhalten, um beispielsweise einen Arzt besuchen oder an einer Beerdigung teilnehmen zu können. Bei Mitarbeitenden im Monatslohn erfolgt in diesem Fall in der Regel kein Lohnabzug. Eine Covid-19-Impfung sei arbeitsrechtlich ein vergleichbares Ereignis, sagt der Arbeitsrechtsexperte.