Russell & Grosjean

In sportlicher Hinsicht schrieb die grosse Geschichte dieses bisherigen Rennwochenendes zweifellos George Russell. Der 22-jährige talentierte Brite, der 2018 F2-Meister wurde und seit dem Beginn der letzten Saison 36 Rennen im unterlegenen Williams absolviert hatte, wurde von Mercedes als Ersatz für den an Corona erkrankten Hamilton geholt und lieferte gleich ab: Nur winzige 26 Tausendstelsekunden verlor er im Qualifying auf Bottas und stellte seinen Wagen auf Platz 2. Ärgern wird den Briten wohl einzig, dass er zum ersten Mal (!) in seiner Karriere in einem Qualifying vom Teamkollegen geschlagen wurde...

Die zweite Schlagzeile gehört Romain Grosjean: Nach seinem fürchterlichen Unfall letzten Sonntag entschied sich der Westschweizer, zurück nach Genf zu fliegen und auf das letzte Rennen in Abu Dhabi, welches wohl gleichzeitig das letzte seiner F1-Karriere gewesen wäre, zu verzichten.