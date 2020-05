Die Vorgeschichte

Seit einer Woche brodelt es rund um die Weltcuprennen am Lauberhorn. Vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass der Verband Swiss-Ski den Traditionsanlass aus dem Kalender streichen will. Grund ist ein finanzieller Disput mit dem Organisator. Nach mehreren öffentlichen Statements, nach einem grossen Aufschrei der Bevölkerung, nach Unterstützung aus der Politik und nach einer 300'000-Franken-Spende gab Swiss-Ski am Sonntag dann bekannt, den Antrag zur Streichung der Lauberhornrennen doch wieder zurückzuziehen.