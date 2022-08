Rutschgebiet Spitzer Stein – Kandersteg sieht sich für weitere Felsstürze gewappnet Nach dem Felssturz vom Dienstag drohen weitere Abbrüche – auch weitaus grössere. Im Dorf gerät man deswegen aber nicht aus der Ruhe. Nik Sarbach

Der Leiter der Gemeindebetriebe, James Reber, unterhält sich mit einer Aufsichtsperson. Im Hintergrund links unterhalb des Doldenstocks ist das Rutschgelände zu sehen (vom Staub des Felssturzes weiss überzogen). Foto: Bruno Petroni

In Kandersteg ist es ein Tag wie so mancher in diesem Sommer: Die Sonne strahlt vom Himmel, ein angenehmes Lüftchen weht durchs Dorf. Etwas abseits strömen Feriengäste aus aller Welt zur Talstation der Seilbahn nach Oeschinen. Unbehagen wäre hier niemandem anzumerken.