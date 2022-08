Am Spitzen Stein – Kandersteg hebt Massnahmen wegen Felssturzgefahr auf Zwar kann es im Gebiet um den Spitzen Stein noch zu kleineren Erdrutschen kommen, der südliche Uferbereich am Oeschinensee ist aber wieder zugänglich.

Die wegen der Felssturzgefahr zusätzlich aufgestellten Warn- und Absperrschilder können vorerst wieder weggeräumt werden. (Archivbild) Foto: Bruno Petroni

Die Felssturzgefahr am Spitzen Stein ob Kandersteg hat sich entschärft. Die Gemeinde hob am Freitagmorgen die entsprechenden Gefahrenstufen und Massnahmen auf. Durch die prognostizierten Niederschläge könnte noch Schutt ins Rutschen kommen.

Solche kleinere Erdrutsche könnten jederzeit auftreten, teilte die Gemeinde Kandersteg mit. Sie sollten sich auf die Sperrzone begrenzen. Sollte sich der Hang wieder stärker bewegen, würde die Gemeinde das melden. Die Überwachungsdaten würden laufend analysiert.

In den Chalberspissibächen und im Oeschibach rechnen die Behörden bei Niederschlägen mit Geschiebe und Murgängen nach Abbrüchen an den niedergegangenen Schuttrutschungen. Das nächste Mal wird die Gemeinde die Lage in einer Woche beurteilen.

SDA/mb

