Tagestipp: Peter Kernel & Bettina Dyttrich – Kanalisierte Wut WOZ-Redaktorin Bettina Dyttrich stellt ihren Sammelband über die Schweizer Musikszene vor. Den Soundtrack zur Lesung liefert die Tessiner Band Peter Kernel.

Aris Bassetti und Barbara Lehnhoff bilden die Band Peter Kernel, live treten sie mit drei Schlagzeugern auf. Foto: zvg

«Das ist aber ein Hobby, kein Beruf!», dies kriegte Daniela Weinmann von der Gewerkschaft zu hören, als sie sich als selbstständige Musikerin vorstellte. Was es bedeutet, von der Musik zu leben, erzählt sie im Gespräch mit der WOZ-Redaktorin Bettina Dyttrich im Sammelband «Es hilft, dass ich Leute anschreien darf». Im kürzlich erschienenen Buch kommen diverse Musikerinnen uns Musiker aus der Schweiz zu Wort und sprechen über Kollektive, das Altwerden im Business und kanalisierte Wut. Nebst Jeans for Jesus, Priya Ragu und Les Reines Prochaines kommen auch Barbara Lehnhoff und Aris Bassetti von der Tessiner Post-Pop-Band Peter Kernel darin vor. Sie liefern den lärmigen Soundtrack zur Lesung von Dyttrich in Düdingen. (sas)

