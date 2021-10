Kenseikan Karate-Do – Kampfkunst als Lebenswerk Bruno und Ruth Trachsel sind ein starkes Ehepaar. Seit 15 Jahren unterrichten sie Kampfsport in ihrer eigenen Schule. Murielle Buchs

Ein starkes Ehepaar: Ruth und Bruno Trachsel unterrichten seit 15 Jahren Karate und Krav Maga in ihrer Schule in Thun. Foto: Murielle Buchs

Sein Blick ist wach. Aufmerksam fixiert er sein Gegenüber. Der Angriff kommt plötzlich. Mühelos pariert er ihn mit wenigen Handgriffen. Ein Fusstritt – und die Angreiferin liegt selbst am Boden.

Bruno Trachsel unterrichtet Kampfsport. Seine Gegnerin ist seine Frau Ruth, natürlich nur im Training. Die beiden sind ein Team. Seit 15 Jahren führen sie gemeinsam die Kampfsportschule im Tempel Thun.

Vom «Fieber» gepackt

«1977 wurde ich auf eine Ausschreibung von Karatekursen aufmerksam», erinnert sich der 67-jährige Bruno Trachsel an die Anfänge zurück: «Kaum hatte ich begonnen, packte mich das Fieber». Mit eisernem Willen und viel Fleiss erlernte Bruno Trachsel seine «Katas». So werden die verschiedenen Bewegungsabläufe in japanischen Kampfsportarten genannt. «Bald schon konnte ich selbst Karate-Unterricht leiten», erzählt er. Hauptberuflich arbeitete er zunächst als Elektriker und half in der Mineralwasser-Handlung seiner Eltern mit.