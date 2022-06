Maillard gegen Nordmann – Kampf zweier SP-Giganten – eine Karriere wird das nicht überleben Die SP Waadt steht vor einem Schicksalsentscheid: Mit Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard drängen gleich beide Schwergewichte der Partei in den Ständerat. Verpasst Nordmann die Nomination, bedeutet das das Ende seiner Politkarriere. Philippe Reichen

Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard wollen beide für die SP in den Ständerat. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Dicke Freunde waren sie nie. Aber auch keine erbitterten Gegner. Auch jetzt nicht, da die Waadtländer SP-Nationalräte Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard dasselbe politische Mandat anstreben: einen Sitz im Ständerat. Das Duell ist in Gang, auf Distanz, in aller Abgeschiedenheit und Stille. Der Zeitpunkt, der erstaunt. Die SP Waadt hat entschieden, sich schon in diesem Sommer festzulegen, welchen der beiden Männer sie für die Ständeratswahlen im kommenden Jahr nominiert.

«Eine Kampagne in der eigenen Partei? Das braucht es doch nicht, alle kennen uns. Ein Wahlkampf wäre kontraproduktiv», sagte Roger Nordmann im Bistro unter der Bundeshauskuppel. Der 49-Jährige hat gerade eine über vier Stunden dauernde Ratsdebatte hinter sich, als Sprecher der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek).

Das Geschäft war eine Herzensangelegenheit: der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments zur Gletscherinitiative. Es geht um die Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Nordmann argumentierte gegen Ölheizungen und warb für mehr Solaranlagen. Er redete dem Parlament ins Gewissen, beim Klimaschutz endlich vorwärtszumachen. Dabei wurde recht deutlich: Umwelt- und Klimapolitiker Nordmann hat eine Mission. Und diese ist noch lange nicht zu Ende.

Eine Grösse im Nationalrat: Roger Nordmann, SP-Fraktionschef. Foto: Keystone

Während Nordmann im Ratssaal für die Energiewende warb, tummelte sich Pierre-Yves Maillard (54) in der Wandelhalle. Er kümmert sich um andere Themen, Gesundheits-, Wirtschafts- und Sozialpolitik interessieren ihn mehr als Klimaschutz.

Über den jeweils anderen wollen die beiden lieber nichts sagen.

Maillard telefoniert, diskutiert und kokettiert. Er parliert forsch vorneweg, bis sich das Gespräch dem Wettstreit mit Nordmann annähert. Da wird Maillard ernst und wortkarg. Dazu wolle er jetzt absolut nichts sagen, grummelt er und verweist auf sein bislang einziges Interview zum Thema, erschienen in der Zeitung «24 Heures». Darin spricht er über steigende Krankenkassenprämien und eine drohende Rezession und was das alles mit ihm im Ständerat zu tun haben könnte und darf sich erst noch in seiner Lieblingspose zeigen: angeregt gestikulierend in einer Waadtländer Beiz. Über sein Duell mit Nordmann sagt er hingegen im Interview auch eher wenig.

Zwei Schwergewichte

Maillard weiss genau, was in der SP Waadt viele denken: Auch Roger Nordmann hätte einen Sitz im Ständerat verdient. Im Bundeshaus gehören sie zu den Wortführern: Nordmann als Chef der SP-Fraktion, Maillard als Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Nun muss die Partei einen der beiden enttäuschen.

Und zwar schon bald. Die SP Waadt hat zuletzt einen Regierungssitz und ein halbes Dutzend Parlamentssitze verloren. Die linke Mehrheit in der Kantonsregierung ist nach zehn Jahren bereits wieder dahin. Auch aus diesem Grund, so sagt man, will die Partei möglichst rasch den Fokus nach vorn, auf die Gesamterneuerungswahlen 2023 richten. Bereits an ihrem nächsten Congrès am 25. Juni in Payerne will die Partei den kommenden Ständeratskandidaten bestimmen.

Für Nordmann ein Endspiel

Für Roger Nordmann wird der Congrès zum politischen Endspiel. Entscheidet sich die Partei gegen ihn und für Maillard, endet seine Politkarriere im kommenden Jahr abrupt. Die SP Waadt lässt ihre gewählten Politiker während höchstens dreier Legislaturen im Amt. Nordmann ist bereits in seiner vierten Legislatur im Nationalrat. Die Partei gewährte ihm 2019 eine einmalige Verlängerung. Eine weitere Ausnahme wird es nicht geben – und würde Nordmann gar nicht wollen, wie er selber sagt.

Wäre es nach Nordmanns Willen gegangen, es hätte kein Endspiel gegeben. Schon 2019 wollte er in den Ständerat. Einmal gewählt, hätte er seine Zeit im Bundeshaus im besten Fall um zwölf weitere Jahre verlängern können. Doch es kam anders. Nordmann unterlag parteiintern Nationalrätin Ada Marra, die bei der Wahl ins Stöckli aber chancenlos blieb. Der von SP-Kollegin Géraldine Savary zurückgelassene Ständeratssitz ging schliesslich an die Grüne Adèle Thorens-Goumaz. Sie sitzt im Stöckli seither neben dem Waadtländer FDP-Mann Olivier Français.

Pierre-Yves Maillard war lange Regierungsrat und ist heute Chef des Gewerkschaftsbundes. Foto: Keystone

Anders als Nordmann verwarf Pierre-Yves Maillard vor drei Jahren eine Ständeratskandidatur. Er sagt, er habe einer Frau den Vortritt lassen wollen. Seinen Platz sah er in der grossen Kammer, als stolzer Volksvertreter. Woher kommt also der plötzliche Sinneswandel, zumal Maillard noch über Jahre hinaus im Nationalrat verbleiben könnte, wohingegen die SP Schweiz mit Nordmann ihren allseits respektierten Fraktionspräsidenten verlieren würde?

Mit Maillard, so denken einige in der Partei, wäre die Wahl so gut wie gewonnen.

Eine mögliche Antwort lieferte vor wenigen Tagen Maillards SP-Ortssektion Lausanne Ost, die sie sich in Renens zu einer ausserordentlichen Sitzung traf. Maillards Getreue teilten danach mit, sie sähen den 54-Jährigen als «einen unbestreitbaren Vorteil, den verlorenen SP-Sitz zurückzuerobern». Damit drückte die Sektion aus, was in der SP viele denken: Mit Maillard ist die Ständeratswahl so gut wie gewonnen, die SP wieder zurück im Geschäft. Der ehemalige Gesundheitsdirektor Maillard ist ein Hoffnungsträger.

Auch ausserhalb von Lausanne Ost gehen Genossen davon aus, dass er bei einer Majorzwahl zum Selbstläufer wird, während sie Nordmanns Wahlchancen tiefer einschätzen und die Partei sich auf einen intensiven Wahlkampf einstellen müsste. Maillards Beliebtheit gründet darauf, dass unter ihm die Regierungsmehrheit nach links kippte und er als Staatsrat den Sozialstaat ausbaute. Selbst der gut verdienende Mittelstand profitiert seither von generösen Familien- und Kinderzulagen und Verbilligungen der Krankenkassenprämien. Dass Maillard in der Regierung gleichzeitig mithalf, die Unternehmenssteuern massiv zu senken, fällt nicht negativ ins Gewicht.

Die Gegner Infos einblenden Die FDP Waadt trifft sich wie die SP noch vor den Sommerferien zu einer Parteiversammlung, wird aber mit der Nomination ihres Ständeratskandidaten weiter zuwarten. Der amtierende FDP-Ständerat Olivier Français hat zwar einen Rücktritt in Aussicht gestellt, lässt aber offen, ob er tatsächlich demissioniert. Als Nachfolgerin hat sich bereits die frühere Regierungs- und heutige Nationalrätin Jacqueline de Quattro in Stellung gebracht. Auch dem per 30. Juni abtretenden Finanzdirektor Pascal Broulis werden Ambitionen nachgesagt, seine Politkarriere im Ständerat fortzusetzen. (phr)

Wählt die angezählte SP Waadt am Ende den Weg des geringsten Widerstands? Roger Nordmann bleibt gelassen. Er weiss, dass er weniger Redetalent hat als Maillard, er betont aber auch, dass er im Bundeshaus Kompromisse schmieden könne, gerade auch bei einem möglichen Rahmenabkommen mit der EU, das Gewerkschaftsboss Maillard bislang rigoros blockiert. Das Rennen sei überhaupt noch nicht gelaufen, sagt Nordmann. Seine Botschaft an die Genossinnen und Genossen ist: «Warum wollt ihr einen von uns opfern, wenn ihr uns beide behalten könnt?»

Auch die Grünen spielen eine Rolle

Dass Maillard ihn bei den letzten Nationalratswahlen um satte 14’000 Stimmen distanzierte, hat auch Nordmann nicht vergessen. Nordmann aber sagt: Nationalräte würden nach Proporz gewählt. In einer Majorzwahl würde er sicher gut abschneiden, weil vor allem die Grünen und Grünliberalen massiv für ihn stimmten.

Am Ende werden auch die Waadtländer Grünen mitreden. Also auch Raphaël Mahaim an, der im Nationalrat vor wenigen Monaten Urgestein Daniel Brélaz ersetzt hat. Der Lausanner Anwalt verfolgt die Ausmarchung zwischen Nordmann und Maillard mit Interesse, während in seiner eigenen Partei nach wie vor offen ist, ob die amtierende Ständerätin Adèle Thorens-Goumaz überhaupt weitermachen will oder nach einer Legislatur bereits zurücktritt. Mahaim lobt sowohl Nordmann als auch Maillard als «starke, tolle Persönlichkeiten» und findet es gut, dass sich die SP bereits jetzt festlegt, mit wem sie in die Wahlen geht.

Mahaims Unparteilichkeit ist auch aus einem anderen Grund nachvollziehbar. Um ihren eigenen Wahlchancen im linken Bündnis hochzuhalten, müssen sich die Grünen mit beiden SP-Männern arrangieren. Umgekehrt gilt das allerdings ebenso. Raphaël Mahaim weiss heute nur eines sicher: Die Grünen werden welchem Genossen auch immer eine Kandidatin zur Seite stellen. Mahaim sagt: «Nur ein Ticket, auf dem eine grüne Frau und ein potenzieller Neo-SP-Ständerat stehen, ist ein Garant für den Wahlsieg.»

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auf dem, unter Umständen, auch einige Opfer liegen bleiben werden.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

