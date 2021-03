Turbulenzen im Könizer Wahljahr – Kampf ums Gemeindepräsidium: Die Grünen legen nach Zu Steigbügelhaltern von FDP und GLP wollen die Grünen nicht werden. Doch mit einem Vorstoss befeuern sie die Kritik an der Gemeindepräsidentin nur. Stephan Künzi

Da markierten sie Einigkeit: Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (Mitte) mit ihren Kollegen Hans-Peter Kohler, Christian Burren, Hansueli Pestalozzi und Thomas Brönnimann am Wahltag im Herbst 2017 (von links). Foto: Raphael Moser

Auf den ersten Blick tönt der Vorstoss der Könizer Grünen so simpel wie harmlos. Er verlangt, dass die Machtverhältnisse im Gemeinderat neu verteilt werden. Künftig soll das Gemeindepräsidium nicht mehr fix an die Finanzdirektion gekoppelt sein, sondern Jahr für Jahr vom Parlament an eines der fünf Gemeinderatsmitglieder neu vergeben werden. Analog zur Regelung im Kanton und im Bund, wo das Regierungspräsidium ebenfalls rotiert.

Doch im Könizer Wahlkampf, der in diesen Tagen heftig Fahrt aufnimmt, bekommt die Forderung ungeahnte Brisanz. Nicht etwa, weil das Volk dann bei der Vergabe des hohen Amtes nicht mehr direkt mitbestimmen könnte: Die eifrigen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer nutzen vielmehr die Gelegenheit, um am Gemeinderat und an Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) ungeschminkt Kritik zu üben.