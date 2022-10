Köpfe der Woche – Kampf gegen Zigi-Littering Die Zemale AG von Alexander Zaugg und Zemri Seifuli will mit ihrer Erfindung ein globales Umweltproblem lösen. Jürg Spielmann

Die beiden Oberländer Erfinder Alexander Zaugg (l.) und Zemri Sejfuli. Foto: PD

In einer Einiger Garage erfanden die beiden Nachbarn «in zahllosen schlaflosen Nächten», was mithelfen soll, ein globales Problem zu lösen: einen in die Original-Zigarettenverpackung integrierten Aschenbecher. Ihr «Putback», so der Name, soll dereinst verhindern, dass jährlich Milliarden von Stummeln auf dem Boden landen und so die Umwelt verpesten.