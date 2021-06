Naturpark Diemtigtal – Kampf gegen Wild-Camper und weitere Fallstricke Um das wilde Campieren im Diemtigtal einzudämmen, wurden schnell private Stellplätze zur Verfügung gestellt – meist ohne Bewilligung. Nun wünscht man sich pragmatische Lösungen vom Kanton. Claudius Jezella

Geordnet statt wild, so wünschen sich die Verantwortlichen Campingurlaub im Diemtigtal: Der Campingplatz Eggmatte in Schwenden als gutes Beispiel. Foto: PD

«Das hat eingeschlagen wie eine Bombe», sagt Norbert Schmid, Geschäftsführer des Naturparks Diemtigtal. Das Auffahrtswochenende 2020 ist Verantwortlichen wie Bewohnern im Tal noch in bleibender Erinnerung. Corona-Frust, Reisebeschränkungen, geschlossene Hotels und Bilderbuchwetter – das waren die Rahmenbedingungen, die dazu führten, dass sich eine wohl noch nie da gewesene Camper-Kolonne auch in Richtung Berner Oberland in Bewegung setzte.

Feuerwehreinsatz gegen Besucherandrang

Und dann musste sogar die Feuerwehr eingreifen, um anreisende Touristen wegzuweisen. Im Meniggrund hatte der Besucherandrang dazu geführt, dass die Parkplätze überfüllt waren und die schmale Zufahrt zum Seebergsee durch am Rand abgestellte Autos und Wohnmobile drohte blockiert zu werden. Eigentlich sei eine Zunahme der Gäste ja etwas sehr Schönes für den Naturpark, wie Norbert Schmid meint. Doch das vermehrte Bedürfnis nach Ruhe und Abstand in der Natur führe im kleinräumigen Diemtigtal zu Problemen.