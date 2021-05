Kampf der Alphaweibchen – Der erste Blockbuster seit Corona Die Hundehasserin ist wieder da! «Cruella» mit Emma Stone überzeugt als punkiges Modefeuerwerk. Wieso der Film wegweisend sein könnte für kommende Blockbuster-Starts. Hans Jürg Zinsli

Egozentrische Designerdomina: Emma Stone als Cruella de Vil. Foto: Laurie Sparham (Disney)

Eine frische Ladung Welpen gefällig? Halt, halt, der aktuelle Filmtitel deutet ja bereits darauf hin: Es geht in «Cruella» für einmal nicht um Dalmatinerhündchen, die befreit werden sollen, sondern um den Werdegang eines aufmüpfigen Mädchens, das im London der 70er-Jahre zur egozentrischen Modedesignerin avanciert.

Willkommen also zum Prequel der putzigen Dalmatinersaga! Wobei man sich wundern könnte, warum es so lange gedauert hat, bis Disney nach seinem Trickfilmklassiker «101 Dalmatiner» (1961) und der ebenso erfolgreichen Realverfilmung (1996) endlich nachgelegt hat. Andere Studios hätten da nicht so lange gefackelt.