Swiss Chamber Music Festival – Kammermusik trotzt Coronavirus Das Swiss Chamber Music Festival findet auch 2020 statt. Die Verantwortlichen entschieden sich für eine Durchführung in «angepasstem Rahmen».

Das Swiss Chamber Music Festival Adelboden mit einer Szene vor knapp vier Jahren: Das beseelt-feurige Preisträgerkonzert mit dem Duo Alessio Pianelli und Andriy Dragan in der Kirche Frutigen bildete eine Perle des Festivals. Foto: Heidy Mumenthaler

«Auch in diesem Jahr darf man sich auf hochkarätige Kammermusikkonzerte in Adelboden, Frutigen und Kandersteg freuen», schreiben die Organisatoren des Swiss Chamber Music Festivals in einer Mitteilung. Das Festival finde «in angepasstem Rahmen» vom 11. bis zum 19. September statt. «Nach schwierigen Wochen des Abwägens, Planens und Verwerfens freuen wir uns nun auf die bevorstehende Festivalausgabe im Herbst», wird Intendantin Christine Lüthi in der Mitteilung zitiert.