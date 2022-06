Tagestipp: «Indoor Pleasure» – Kammermusik in der Kletterhalle Eine neue Konzertreihe verpflanzt klassische Konzerte in artfremde Umgebungen. Ein junges Publikum für Alte Musik zu gewinnen, ist das Ziel. Sarah Sartorius

Beisst sich die Ästhetik eines Sportzentrums mit den Klängen einer Laute? Foto: zvg

An der Boulderwand hängen und dazu den Klängen einer Viola da Gamba lauschen? Das ist kein Ding der Unmöglichkeit: Die Veranstaltungsreihe «Indoor Pleasure – Early Music in Series» verpflanzt Konzerte mit Musik aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert in ungewohnte Umgebungen. Das Auftaktkonzert findet in der Kletterhalle statt, danach ziehen die Musikerinnen und Musiker weiter in eine Curling- und eine Beachvolleyballhalle. Oder in den Worten der Veranstaltenden: «Wir starten am Fels. Gehen aufs Eis. Stranden im Sand. Enden in der Botanik.» Konzipiert wird die Kammermusik-Konzertreihe vom Büro für Folgendes (BFF), einer Agentur für performative und künstlerische Eventorganisation. BFF hat bereits Kunstevents in Coiffeursalons und Zahnarztpraxen organisiert. Dank artfremder Umgebung erhoffen sich die Initiantinnen, ein junges Publikum für Alte Musik zu begeistern. (sas)

