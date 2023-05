Muttertag in Blumenstein – Kammermusik aus dem heissen Süden Der neue Zyklus der Jahreszeitenkonzerte beginnt am Sonntag. Im Zentrum der vier Anlässe in der Kirche Blumenstein steht der spanische Komponist Joaquín Turina. Marc Imboden

Der spanische Komponist Joaquín Turina (1882–1949). Foto: PD

Spanien bedeutet nicht nur Fiesta, Sangria und sonnige Sandstrände. Das Land in Südwesteuropa hat auch musikalisch einiges zu bieten. Neben dem bekannten Flamenco gibt es ein reichhaltiges Volks- und Kammermusikrepertoire. Und genau hier knüpft das Ehepaar Mirjana Reinhard und Yuka Oechslin an. Ins Zentrum des neuen vierteiligen Zyklus der Jahreszeitenkonzerte, der am Sonntag um 17 Uhr in der Kirche Blumenstein beginnt, haben die Cellistin und der Pianist Spanien in den Mittelpunkt gestellt – oder vielmehr den Komponisten Joaquín Turina (1882–1949).