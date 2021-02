Gemeinderat in Herzogenbuchsee reagiert – Kameras sollen Vandalen abschrecken In der Gemeinde verursachten Jugendliche immer wieder Schäden. Deshalb werden künftig drei öffentliche Anlagen videoüberwacht. Julian Perrenoud

Im Gemeindepark hinter dem Kornhaus wurde vergangenen Sommer ein neuer Spielplatz eingeweiht. Dieser soll kein Ziel mutwilliger Beschädigungen sein. Foto: Marcel Bieri

Von allen Vorfällen war dieser wohl der gravierendste – und doch ging er noch relativ glimpflich aus: Weil Jugendliche einst beim früheren Spielbaum im Gemeindepark die Sicherheitsseile durchgeschnitten hatten, verunfallte ein zweijähriger Junge daraufhin beim Spielen. Die Anlage wurde mittlerweile saniert, der neue Spielplatz vergangenen Sommer eingeweiht.

Immer wieder kommt es bei den öffentlichen Anlagen in Herzogenbuchsee zu Vandalismus und Sachbeschädigung. In den letzten 5 Jahren wurde in nicht weniger als 50 Fällen eine Anzeige erstattet. Die Schäden belaufen sich gemäss der Gemeinde auf 35’000 Franken – personelle Kosten und administrativer Aufwand nicht eingerechnet.