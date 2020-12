Noch bis Silvester – Kamele am Kirchturm Jeden Morgen und Abend leuchten auf dem Turm der Kirche Belp bunte Bilder auf. Renate Weber

Kirche Belp leuchtet am Morgen von 6.30 bis 8 und am Abend von 17 Uhr bis 21 Uhr.

Kamele in der Wüste. Der Samichlaus. Ein Hirsch im Schnee. Eine Tasse Tee. Oder ist es Glühwein? Diese und andere Bilder leuchten in diesen Tagen vom Turm der reformierten Kirche in Belp. «Weihnachten ist der Sieg des Lichts über die Finsternis», schreibt die Reformierte Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen. Sie will mit den Bildern Hoffnung machen und Trost spenden – und zeigen, dass es auch ohne Menschenansammlung gehe. Die Lichtbilder sind jeweils abends von 17 bis 21 und morgens von 6.30 bis 8 zu sehen. Noch bis und mit Silvester. (rei)