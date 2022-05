Nationales Auffahrts-Meeting – Kambundji verblüfft – und ihr Trainer ist sprachlos Ditaji Kambundji sorgte am Leichtathletikanlass in Langenthal für einmal nicht in ihrer Spezialdisziplin für Aufsehen. Jörg Greb

Ditaji Kambundji zeigte beim nationalen Auffahrts-Meeting im Oberaargau einen starken Auftritt. Foto: Dres Hubacher

Zum Teil verstehe er die Kambundjis nicht, meinte Adrian Rothenbühler. Er, der Erfolgstrainer und persönliche Betreuer von Mujinga und Ditaji, sagte den Satz nach dem zweiten Einsatz der jüngeren der beiden Schwestern am nationalen Auffahrts-Meeting in Langenthal. In 11,47 Sekunden war die erst 20-jährige Ditaji Kambundji die 100 m gesprintet. Schneller lief nur Natacha Kouni (11,41), die sich im Vergleich zum letzten Jahr um sechs Hundertstel verbesserte. Kambundji steigerte sich jedoch um deutlich mehr: um ganze 36 Hundertstel. «Ich bin sprachlos», brachte es Rothenbühler auf den Punkt.