Continental Tour in Ostrava – Kambundji ist wieder die Alte und sprintet zu viel Selbstvertrauen Erst einmal ist die Bernerin über 200 m schneller in die Saison gestartet als in Ostrava. Nach verschlafenem Start dreht sie auf und wird in 22,85 Dritte. Monica Schneider

Die Amerikanerin Sha’Carri Richardson (rechts) gewinnt, und Mujinga Kambundji (links) übersprintet auf den letzten Metern noch Dafne Schippers. Foto: Keystone

War da etwas gewesen? Eine Verletzung mit längerer Pause? Eine Aufbauphase der Ungewissheit?

Mujinga Kambundji hat das bei ihrem ersten Start in dieser Saison über 200 m in keiner Weise vermuten lassen. Eingeladen nach Ostrava, an das feine Meeting der Continental Tour in Tschechien, machte sie ihren Fussbruch von Ende November vergessen und ersprintete sich in einem illustren Feld viel Selbstvertrauen für die kommenden Wochen. Die WM-Dritte von 2019 wurde in 22,85 Sekunden Dritte hinter der Aufsteigerin des Jahres, Sha’Carri Richardson aus den USA (22,35), sowie der Nigerianerin Blessing Okagbare (22,59).