Erneute WM-Glanzleistung – Kambundji beweist ihre Weltklasse ein weiteres Mal und wird WM-Fünfte In 10,91 Sekunden gelingt ihr im Final über 100 m ihre zweitbeste Zeit je – die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce verteidigt mit 35 den Titel erfolgreich. Monica Schneider

Glanzleistung in der bereits kühlen Abendluft: Mujinga Kambundji läuft in Eugene über 100 Meter auf den 5. Platz. (17. Juli 2022) Keystone/Jean-Christophe Bott

Einen so stark besetzten Final an einer WM hat es noch nie gegeben – und mittendrin Mujinga Kambundji. Alle acht Sprinterinnen wiesen eine Bestzeit unter 10,90 Sekunden auf, die Bernerin mit 10,89 die wenigst tiefe. Und nach den Halbfinals hatte die 30-Jährige sogar noch um den Finaleinzug zittern müssen, als Achte und mit einer Hundertstel Vorsprung schaffte sie es aber dennoch.

Und dann lieferte Kambundji in der bereits kühlen Abendluft eine weitere ihrer Glanzleistungen an internationalen Titelkämpfen: Sie sprintete auf Bahn 1 in 10,91 Sekunden zu ihrer zweitbesten Zeit und wurde hervorragende Fünfte. Dass die Medaillen wohl alle an die Jamaikanerinnen gehen würden, war wie schon vor den Olympischen Spielen in Tokio im letzten Sommer keine falsche Annahme.

Keine Amerikanerin vor ihr

Shelly-Ann Fraser-Pryce, die in Tokio Silber gewonnen hatte, verteidigte ihren Titel von Doha in 10,67 mit dem komfortablen Vorsprung von sechs Hundertsteln auf ihre Landsfrau Sherricka Jackson, Bronze gewann Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah in 10,81. Noch vor Kambundji klassierte sich Dina Asher-Smith mit britischem Rekord (10,83). Was den Stellenwert der Leistung Kambundjis jedoch eindrücklich unterstreicht: Keine Amerikanerin vermochte sich vor ihr zu klassieren.

«Der Halbfinal ist mir absolut nicht geglückt, ich dachte schon, ich hätte es vermasselt», sagte sie nach dem Rennen und strahlte. «An einer WM im Final starten zu können, das war einst ein Traum für mich, jetzt habe ich es geschafft, das macht Freude.» An den Spielen in Tokio war sie Sechste geworden, an der WM nun Fünfte – Kambundji hat sich in der absoluten Weltspitze festgesetzt.

Bereits am Montag steht für die Schweizerin der Vorlauf über 200 m an – da gewann sie 2019 in Doha die Bronzemedaille.



Monica Schneider

