Umbau in Trubschachen – Kambly will mit Backstube und Zug in Miniformat punkten Wer vor Corona den Fabrikladen besuchte, hatte wohl oft ein Ziel: Güetzi probieren. Nun setzt Kambly auf Spiele und Erlebnis-Installationen. Nina-Lou Frey

Nicht nur einkaufen, sondern auch erleben: Das war das Hauptanliegen von Ursula Leuenberger, die den Umbau des Ladens leitete. Foto: Beat Mathys

Zwischen den Regalen des Kambly-Ladens drängen sich Leute aneinander vorbei, stets mit einem Einkaufskorb in der Hand. Darin türmen sich Säcke voller Kekse, die wegen kleiner Mängel im Detailhandel nicht verkauft werden können. Während die Produkte genau begutachtet werden, haben die wenigsten Besuchenden Augen für die Informationstafeln und weiteren Installationen, die sich im Hinterteil des Ladens befinden.

Der Umbau der Kambly-Erlebniswelt in Trubschachen wurde erst vor kurzem abgeschlossen. Wegen der Pandemie kam es zu Verzögerungen in den Lieferketten. Bauarbeiter, Malerinnen und weitere Fachleute brachten über Monate die Aufschriften an, installierten Bildschirme und richteten Spiele ein. «Manchmal war es richtig laut», sagt die Projektleiterin Ursula Leuenberger. Trotzdem blieb der Laden samt Café, Confiserie und Backateliers geöffnet.